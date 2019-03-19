18:06
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Крошечный абсурдный мир: немецкий художник создает мини-дома для необычных фотосессий

      39 Читати новину українською
      Фото Франко Кунерта
      Фото Франко Кунерта / funtema.ru

      Немецкий художник и дизайнер Франк Кунерт взялся за нелегкое дело – поставить под сомнение реальность. Глядя на его работы, кажется, что фотографии делали в помещениях, владельцы которых давно деградировали или как минимум не знакомы с логикой.

      Но нет. Это не дома и не чьи комнаты. Это миниатюрные декорации, которые художник создает для реализации своих фотозадумив.

      Читайте также: Из плеч растут слоны, изо рта лезут дома: крутые иллюстрации голландского сюрреалиста

      Работы Кунерта – это сплошной архитектурный заговор. Кровать вертикально стоит над туалетом для "удобного" отдыха, балкон выходит прямо на рельсы железной дороги, в телевизор льется дерьмо из канализации (или наоборот), полумотоцикл-полуколыбель вот-вот поднимется в небо.

      Художник тратит недели на построение высокодетализированных, убедительно реалистичных миниатюр. А потом фотографирует их на камеру с высокими техническими характеристиками, создавая яркие образы, полные тонких визуальных каламбуров.

      Абсурд в фотографиях Франко Кунерта: смотрите фотогалерею

       

      blog_ava
      Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
      сегодня
      2910
      Теги: Новости культуры
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      сегодня , 18:00 Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      Тетяна Мартинюк 8
      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      сегодня , 17:14 Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      Ольга Черненко 237
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      210
      Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана
      сегодня , 16:14 Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана
      195
      IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      сегодня , 14:01 IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      111
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Корабль РФ протаранил круизный лайнер в Южной Корее: капитан российского судна был пьян
       28 февраля , 17:30
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук