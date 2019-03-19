Крошечный абсурдный мир: немецкий художник создает мини-дома для необычных фотосессий

Немецкий художник и дизайнер Франк Кунерт взялся за нелегкое дело – поставить под сомнение реальность. Глядя на его работы, кажется, что фотографии делали в помещениях, владельцы которых давно деградировали или как минимум не знакомы с логикой.

Но нет. Это не дома и не чьи комнаты. Это миниатюрные декорации, которые художник создает для реализации своих фотозадумив.

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Работы Кунерта – это сплошной архитектурный заговор. Кровать вертикально стоит над туалетом для "удобного" отдыха, балкон выходит прямо на рельсы железной дороги, в телевизор льется дерьмо из канализации (или наоборот), полумотоцикл-полуколыбель вот-вот поднимется в небо.

Художник тратит недели на построение высокодетализированных, убедительно реалистичных миниатюр. А потом фотографирует их на камеру с высокими техническими характеристиками, создавая яркие образы, полные тонких визуальных каламбуров.

Абсурд в фотографиях Франко Кунерта: смотрите фотогалерею