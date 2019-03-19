17:49
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Крихітний абсурдний світ: німецький митець створює міні-будинки для незвичайних фотосесій

      391 Читать новость на русском
      Фото Франка Кунерта
      Фото Франка Кунерта / funtema.ru

      Німецький художник та дизайнер Франк Кунерт взявся за нелегку справу – поставити під сумнів реальність. Дивлячись на його роботи, здається, що світлини робили у приміщеннях, власники яких давно деградували або як мінімум не знайомі з логікою.

      Але ні. Це не будинки і не чиїсь кімнати. Це мініатюрні декорації, які митець створює для реалізації своїх фотозадумів. 

      Читайте також: З плечей ростуть слони, з рота лізуть будинки: крутезні ілюстрації голландського сюрреаліста

      Роботи Кунерта – це суцільна архітектурна змова. Ліжко вертикально стоїть над туалетом для "зручного" відпочинку, балкон виходить прямісінько на рейки залізничної дороги, у телевізор ллється лайно з каналізації (або навпаки), напівмотоцикл-напівколиска от-от здійметься в небо.

      Митець витрачає тижні на побудову високодеталізованих, переконливо реалістичних мініатюр. А потім фотографує їх камеру з високими технічними характеристиками, створюючи яскраві образи, повні тонких візуальних каламбурів.

      Абсурд у фотографіях Франка Кунерта: дивіться фотогалерею

       

      blog_ava
      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
      сьогодні
      54105
      Теги: Новини культури
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      сьогодні , 17:14 Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      Ольга Черненко 198
      Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану
      сьогодні , 16:14 Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану
      306
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      787
      ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      сьогодні , 14:01 ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      1225
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 13:24 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      612
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук