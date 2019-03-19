Крихітний абсурдний світ: німецький митець створює міні-будинки для незвичайних фотосесій

Німецький художник та дизайнер Франк Кунерт взявся за нелегку справу – поставити під сумнів реальність. Дивлячись на його роботи, здається, що світлини робили у приміщеннях, власники яких давно деградували або як мінімум не знайомі з логікою.

Але ні. Це не будинки і не чиїсь кімнати. Це мініатюрні декорації, які митець створює для реалізації своїх фотозадумів.

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Роботи Кунерта – це суцільна архітектурна змова. Ліжко вертикально стоїть над туалетом для "зручного" відпочинку, балкон виходить прямісінько на рейки залізничної дороги, у телевізор ллється лайно з каналізації (або навпаки), напівмотоцикл-напівколиска от-от здійметься в небо.

Митець витрачає тижні на побудову високодеталізованих, переконливо реалістичних мініатюр. А потім фотографує їх камеру з високими технічними характеристиками, створюючи яскраві образи, повні тонких візуальних каламбурів.

Абсурд у фотографіях Франка Кунерта: дивіться фотогалерею