Как рассказал Богдан Кротевич, суд поддержал его, хотя азовец и был готов к отказу. Он поблагодарил судей, но подчеркнул: это большой шаг вперед, но еще не победа.

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Суд постановил начать производство против Содоля

Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А.В. от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производство №1-кс/761/15750/24 и постановил новое решение, которым обязал уполномоченное лицо Государственного бюро расследований, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления, принятого по результатам рассмотрения данной апелляционной жалобы, в порядке статьи 214 УПК Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины на основании заявления Кротевича Богдана Александровича.

Кротевич выступил в суде

Сегодня впервые выступал перед судом. И сегодня же возвращаюсь обратно на Торецкое направление. Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях в отношении генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия. И только справедливый суд может защитить тех, кто на самом деле отдает свою жизнь ради Родины, тех, кто воюет в окопах,

– объяснил боец.

По его убеждению, если в Украине не будет ответственности среди генералитета, то генералы "продолжат воевать людьми как пешками". Но наше государство не имеет права так делать, так поступают в России.

Кротевич подчеркнул: "То, что мы видим на передовой – истощение, – это результат предыдущего управления бригадами как мясом. Это не должно происходить снова".

Он поблагодарил Татьяну Гончарюк и всю команду юридической компании MORIS. И судей Киевского апелляционного суда, потому что те показали "пример справедливости, которой очень не хватает" и "заложили весомый вклад в фундамент будущего нашего государства".

Напоследок Кротевич процитировал Хемингуэя.

Э. Хемингуэй говорил: "Мир ломает всех, и многие становятся после этого крепче на изломах. Но тех кто не ломается, он убивает". На что я бы ответил: "А наш долг – лишь бросить ему вызов и победить, как бы сложно ни было". Будьте упрямыми,

– написал он.