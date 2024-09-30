Як розповів Богдан Кротевич, суд підтримав його, хоч азовець і був готовий до відмови. Він подякував суддям, але наголосив: це великий крок вперед, але ще не перемога.

До теми Кротевич розповів про перебіг справи Содоля та виклав свої претензії до генерала

Суд постановив розпочати провадження проти Содоля

Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак О.В. від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову ухвалу, якою зобов'язав уповноважену особу Державного бюро розслідувань, до компетенції якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової ухвали, прийнятої за результатами розгляду даної апеляційної скарги, в порядку статті 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України на підставі заяви Кротевича Богдана Олександровича.

Кротевич виступив у суді

Сьогодні вперше виступав перед судом. І сьогодні ж повертаюсь назад на Торецький напрямок. Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто. Чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содоля немає складу злочину. Коли мені надали слово, я наголосив на тому, що хочу побачити справедливість. Станом на зараз розслідування проводяться майже по всіх командирах бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії. І тільки справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини, тих, хто воює в окопах,

– пояснив боєць.

На його переконання, якщо в Україні не буде відповідальності серед генералітету, то генерали "продовжать воювати людьми як пішаками". Але наша держава не має права так робити, так чинять у Росії.

Кротевич підкреслив: "Те, що ми бачимо на передовій – виснаження, – це результат попереднього керування бригадами як м'ясом. Це не повинно відбуватись знов".

Він подякував Тетяні Гончарюк та всій команді юридичної компанії MORIS. І суддям Київського апеляційного суду, бо ті показали "приклад справедливості, якої дуже не вистачає" і "заклали вагомий внесок у фундамент майбутнього нашої держави".

Наостанок Кротевич процитував Гемінгвея.

Е. Гемінгвей казав: "Світ ламає всіх, і багато хто стає після цього міцнішими на зламах. Але тих хто не ламається, він убиває". На що я б відповів: "А наш обов'язок – лише кинути йому виклик і перемогти, як би складно не було". Будьте впертими,

– написав він.