"Кровь была повсюду": во Франции произошла драка между байкерами, есть погибший и раненые

На фестивале American Saloon, который состоялся 18 сентября во Франции, произошла массовая драка между двумя группами байкеров. Потасовка завершилась трагически – 1 байкер скончался от ножевого ранения.

Инцидент возник в выставочном центре, где в рамках фестиваля проводили ряд мероприятий. Произошло это в городе Тарб.

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Массовая драка произошла на выставке татуировок и покерного турнира. По словам очевидцев, неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт, но у одного из участников драки был нож.

Мужчина скончался на месте

Байкера в возрасте примерно 50 лет ранили в область печени, ему пытались помочь, делали массаж сердца, но тот умер. В целом ранения получили 8 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Описывая то, что произошло, свидетели говорят, что "везде была кровь". По имеющимся данным, нападавшие скрылись и их "активно ищут". Фестиваль отменили.

Город Тарб, где произошла трагедия: карта