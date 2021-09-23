"Кровать двигалась, скрипели шкафы": очевидцы рассказали детали о землетрясении в Украине

Утром 23 сентября в нескольких регионах Украины зафиксировали подземные толчки. Больше всего их почувствовали жители Тернопольской, а также Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Больше всего сообщений о сотрясениях было от жителей Черткова и близлежащих сел. Землетрясение ощущалось даже в Каменец-Подольском, в 65 – 80 километрах от эпицентра, сообщает Главный центр специального контроля.

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В ведомстве отметили, что магнитуда подземных толчков составила 4,3. По классификации это землетрясение является умеренным, поэтому люди чувствовали его, находясь внутри помещения. Специалисты отметили, что могли сильно шататься предметы, которые висят на стенах. Впрочем, серьезных разрушений или вообще вреда для людей, такие толчки не наносят.

Толчки попали на запись видеокамер

В сети показали записи с видеокамер в селе Пробежная Тернопольской области. "Испытание на прочность станция прошла. В таких случаях особенно важна устойчивость конструкций", – написал пользователь Влад Прокотовило.

Что происходило на Тернопольщине: смотрите видео из села Пробежная

Тернополяне перед толчками слышали гул

Пользовательница фейсбука Ната Маланчин рассказала, что проснулась утром от того, что почувствовала, как трясет кроватью. Произошло это примерно в 6:20, однако длилось недолго.

Надо мной на стене висят портреты и картины в рамках. Я слышала, как они стучали по стене. И был такой звук, будто с горы катятся большие камни,

– написала женщина в соцсети.

Тернополянин Роман Саган заметил, что у него дома начали стучать дверцы в полуоткрытом шкафчике. В комментариях к его сообщению земляки делятся, что в течение нескольких секунд слышали гул, а потом дом словно вздрогнул.

"Сперва услышал какой-то гул, потом – ощущение вертикального сотрясения. Это не было традиционное расшатывание, как при землетрясении", – поделился с 24 каналом другой житель Тернополя.

Кроме этого, жители области пишут и о реакции своих домашних любимцев на подземные толчки: те чувствовали их приближение. "Моя собака была в панике", – отметила жительница Чертковского района.

Многих разбудило землетрясение

В соцсетях пишут, что ощущали слабые подземные толчки даже жители Житомирской области и Львовщины в частности – Золочев.

Поскольку подземные толчки зафиксировали с самого утра, около 6:20, многие их просто проспали. Впрочем, люди с чувствительным сном просыпались из-за резкого гула.