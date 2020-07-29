На юге африканской страны Мали 28 июля столкнулись микроавтобус и самосвал. Вследствие рокового столкновения 22 человека погибли и еще 21 человек пострадал.

Деталі ДТП

Причиною аварії стала надмірна швидкість і недотримання правил дорожнього руху. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Лобове зіткнення транспортних засобів сталося в області Кулікоро на національній автомагістралі, що зв'язує місто Кангаба та селище Банкумана.

Наразі усі травмовані перебувають у лікарні столиці країни Бамако. На фото видно, що автобус сильно постраждав у результаті зіткнення.



ДТП у Малі / Фото Djeliba24

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