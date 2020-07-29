Кривава ДТП у Малі: щонайменше 22 людини загинули
На півдні африканської країни Малі 28 липня зіткнулися мікроавтобус і самоскид. Внаслідок фатального зіткнення 22 людини загинули та ще 21 особа постраждала.
Деталі ДТП
Причиною аварії стала надмірна швидкість і недотримання правил дорожнього руху. Про це повідомляє Al Jazeera.
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Лобове зіткнення транспортних засобів сталося в області Кулікоро на національній автомагістралі, що зв'язує місто Кангаба та селище Банкумана.
Наразі усі травмовані перебувають у лікарні столиці країни Бамако. На фото видно, що автобус сильно постраждав у результаті зіткнення.
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Малі, де трапилося ДТП: карта