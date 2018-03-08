Кровавое нападение в Вене: количество пострадавших возросло
Число раненых в результате нападения мужчины с ножом на улице Вены возросло до четырех человек – среди пострадавших ребенок.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Вечером 7 марта неизвестный совершил два нападения с ножом – во Втором районе Вены.
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Первое нападения случилось около девяти вечера по Киеву. Неизвестный атаковал с ножом семью: мужа, жену и их 17-летнюю дочь.
Второе нападение произошло через полчаса на Пратерштерни. Здесь пострадал, к счастью, только один человек.
Пострадавших в критическом состоянии госпитализировали. Нападающего разыскивает полиция. Мотивы нападения пока неизвестны.
Источник: 24 Канал
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