Кровавое нападение в Вене: количество пострадавших возросло

Число раненых в результате нападения мужчины с ножом на улице Вены возросло до четырех человек – среди пострадавших ребенок.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вечером 7 марта неизвестный совершил два нападения с ножом – во Втором районе Вены.

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Первое нападения случилось около девяти вечера по Киеву. Неизвестный атаковал с ножом семью: мужа, жену и их 17-летнюю дочь.

Второе нападение произошло через полчаса на Пратерштерни. Здесь пострадал, к счастью, только один человек.

Пострадавших в критическом состоянии госпитализировали. Нападающего разыскивает полиция. Мотивы нападения пока неизвестны.