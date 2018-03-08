Кривавий напад у Відні: кількість постраждалих зросла
Кількість поранених внаслідок нападу чоловіка з ножем на вулиці Відня зросла до чотирьох осіб – серед постраждалих дитина.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Ввечері 7 березня невідомий здійснив два напади з ножем – у Другому районі Відня.
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Перший напад трапився близько дев’ятої вечора за Києвом. Невідомий атакував із ножем сім’ю: чоловіка, жінку і їхню 17-річну дочку.
Другий напад стався через півгодини на Пратерштерні. Тут постраждала, на щастя, лише одна особа.
Постраждалих у критичному стані госпіталізували. Нападника розшукує поліція. Мотиви нападу наразі невідомі.
Джерело: 24 Канал
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