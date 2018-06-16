Кровавый чемпионат: карикатурист поразил работой, от которой стынет кровь
В сети популярность набирает обличительная карикатура о Чемпионате мира по футболу в России.
На изображении мальчик без ног и на костылях идет к окровавленных мячу и кубку Чемпионата.
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Карикатуру в социальных сетях распространяют с хэштегом #BoycottWorldCupRussia и #BloodyWorldCupRussia.
В социальных сетях напоминают, что Россия причастна к множеству кровавых преступлений.
Кривавий чемпіонат
Источник: 24 Канал
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