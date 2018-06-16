Кривавий чемпіонат: карикатурист вразив роботою, від якої холоне кров

У мережі популярності набирає викривальна карикатура про Чемпіонат світу з футболу в Росії.

На зображенні хлопчик без ніг і на милицях іде до закривавлених м’яча та кубка Чемпіонату.

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Карикатуру у соціальних мережах поширюють із хештегами #BoycottWorldCupRussia та #BloodyWorldCupRussia.

У соціальних мережах нагадують, що Росія причетна до безлічі кривавих злочинів.

Кривавий чемпіонат