Кривавий чемпіонат: карикатурист вразив роботою, від якої холоне кров
У мережі популярності набирає викривальна карикатура про Чемпіонат світу з футболу в Росії.
На зображенні хлопчик без ніг і на милицях іде до закривавлених м’яча та кубка Чемпіонату.
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Карикатуру у соціальних мережах поширюють із хештегами #BoycottWorldCupRussia та #BloodyWorldCupRussia.
У соціальних мережах нагадують, що Росія причетна до безлічі кривавих злочинів.
Кривавий чемпіонат
Джерело: 24 Канал
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