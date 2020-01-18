Кровавый разгон демонстрантов в Ливане: пострадали более 150 человек – фото, видео

Ливанская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов в столице страны – Бейруте. Они собрались у здания парламента с требованием экономических реформ.

Как сообщает Associated Press, столкновения спровоцировали протестующие, которые начали кидаться в полицейских камнями, дорожными знаками, металлическими ограждениями и ветвями деревьев.

К теме: Кризис в Ливане: в посольство России попали гранатами

Почему в Ливане происходят массовые антиправительственные протесты

Столкновения в столице Ливана произошли из-за начала финансового кризиса и неспособности властей сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Саада Харири, состоявшейся еще в конце октября 2019 года. Около месяца назад президент Мишель Аун назначил премьер-министром Хассана Диаба, но его кабинет министров до сих пор не приступил к работе.

Злость и паника демонстрантов также связана с катастрофическим обвалом местной валюты. Курс ливанского фунта, который два десятилетия был привязан к доллару, за последние недели обвалился на 60%. Коммерческие банки ввели ограничения на снятие долларов и иностранные переводы.

Митингующие также обвиняют политиков в коррупции и плохом управлении страной, что привело к гигантским долгам – 87 миллиардов долларов, или более 150% от ВВП.

Массовые протесты в Бейруте / фото AP

Смотрите видео столкновений ливанской полиции с митингующими: