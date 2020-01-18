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      Кровавый разгон демонстрантов в Ливане: пострадали более 150 человек – фото, видео

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      В столице Ливана не утихают массовые протесты против власти / AP

      Ливанская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов в столице страны – Бейруте. Они собрались у здания парламента с требованием экономических реформ.

      Как сообщает Associated Press, столкновения спровоцировали протестующие, которые начали кидаться в полицейских камнями, дорожными знаками, металлическими ограждениями и ветвями деревьев.

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      Почему в Ливане происходят массовые антиправительственные протесты

      Столкновения в столице Ливана произошли из-за начала финансового кризиса и неспособности властей сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Саада Харири, состоявшейся еще в конце октября 2019 года. Около месяца назад президент Мишель Аун назначил премьер-министром Хассана Диаба, но его кабинет министров до сих пор не приступил к работе.

      Злость и паника демонстрантов также связана с катастрофическим обвалом местной валюты. Курс ливанского фунта, который два десятилетия был привязан к доллару, за последние недели обвалился на 60%. Коммерческие банки ввели ограничения на снятие долларов и иностранные переводы.

      Митингующие также обвиняют политиков в коррупции и плохом управлении страной, что привело к гигантским долгам – 87 миллиардов долларов, или более 150% от ВВП.

      Массовые протесты в Бейруте / фото AP

      Смотрите видео столкновений ливанской полиции с митингующими:

       

      Лучшие поздравления с Крещением в прозе и стихах
      18 января
      2073
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Протесты Ближний Восток столкновения Ливан
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