Кривавий розгін демонстрантів у Лівані: постраждало понад 150 людей – фото, відео

Ліванська поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомети для розгону демонстрантів у столиці країни – Бейруті. Вони зібралися біля будівлі парламенту з вимогою економічних реформ.

Як повідомляє Associated Press, сутички спровокували протестувальники, які почали кидатися у поліцейських камінням, дорожніми знаками, металевими огорожами і гілками дерев.

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Чому у Лівані відбуваються масові антиурядові протести

Сутички у столиці Лівану сталися через початок фінансової кризи та неспроможність влади сформувати новий уряд після відставки прем'єр-міністра Саада Харірі, що відбулася ще у кінці жовтня 2019 року. Близько місяця тому президент Мішель Аун призначив прем'єр-міністром Хасана Діяба, але його кабінет міністрів досі не приступив до роботи.

Злість і паніка демонстрантів також пов'язана з катастрофічним обвалом місцевої валюти. Курс ліванського фунта, який два десятиліття був прив'язаний до долара, за останні тижні обвалився на 60%. Комерційні банки запровадили обмеження на зняття доларів і іноземні перекази.

Мітингувальники також звинувачують політиків у корупції і поганому управлінні країною, що призвело до гігантських боргів – 87 мільярдів доларів, або понад 150% від ВВП.

Масові протести у Бейруті / фото AP

Дивіться відео сутичок ліванської поліції з мітингувальниками: