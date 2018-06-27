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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Крупная французская компания хочет поставлять локомотивы для "Укрзализныци"

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Alstom хочет поставлять локомотивы для "Укрзализныци"
Alstom хочет поставлять локомотивы для "Укрзализныци" / dpa

Свыше 300 локомотивов для нужд "Укрзализныци" хочет предоставить французская компания Alstom. Соответствующий проект на поставку уже разрабатывается французской компанией.

Об этом заявил заместитель гендиректора по работе с клиентами казахского завода компании Андрей Ершов, передает "Центр транспортных стратегий".

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"О фиксированных планах трудно говорить, поскольку в Украине пока официально никаких тендеров не объявлено. Мы хотим принять участие в развитии железнодорожной отрасли Украины, безусловно. Но мы будем смотреть на готовность Украины вкладывать средства в обновление своего подвижного состава... Мы готовы поставить 350 локомотивов, из них 45 – для Грузии", – отметил Ершов.

Андрей Ершов добавил, что французская компания заинтересована в сотрудничестве с Укрзализныцей, ведь в Украине вторая по величине сеть железных дорог на территории бывшего СССР. Свое пакетное предложение Alstom предоставит Украине до конца июня 2018 года.

AlstomЭто крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Теги: Новости Украины Новости Франции Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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