Велика французька компанія хоче постачати локомотиви для "Укрзалізниці"

Понад 300 локомотивів для потреб Укрзалізниці хоче надати французька компанія Alstom. Відповідний проект на постачання вже розробляється французькою компанією.

Про це заявив заступник гендиректора по роботі з клієнтами казахського заводу компанії Андрій Єршов, передає "Центр транспортних стратегій".

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"Про фіксовані плани важко говорити, оскільки в Україні поки що офіційно ніяких тендерів не оголошено. Ми хочемо взяти участь у розвитку залізничної галузі України, безумовно. Але ми будемо дивитись на готовність України вкладати кошти в оновлення свого рухомого складу… Ми готові поставити 350 локомотивів, з них 45 – для Грузії", – зазначив Єршов.

Андрій Єршов додав, що французька компанія зацікавлена у співпраці з Укрзалізницею, адже в Україні друга за величиною мережа залізниць на території колишнього СРСР. Свою пакетну пропозицію Alstom надасть Україні до кінця червня 2018 року.

Alstom Це велика французька машинобудівна компанія, один зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту.