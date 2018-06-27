17:56
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Велика французька компанія хоче постачати локомотиви для "Укрзалізниці"

361 Читать новость на русском
Alstom хоче постачати локомотиви для "Укрзалізниці"
Alstom хоче постачати локомотиви для "Укрзалізниці" / dpa

Понад 300 локомотивів для потреб Укрзалізниці хоче надати французька компанія Alstom. Відповідний проект на постачання вже розробляється французькою компанією.

Про це заявив заступник гендиректора по роботі з клієнтами казахського заводу компанії Андрій Єршов, передає "Центр транспортних стратегій".

Читайте також: "Не галюциногенні": журналіст показав, що дивне можна побачити у вагоні "Укрзалізниці"

"Про фіксовані плани важко говорити, оскільки в Україні поки що офіційно ніяких тендерів не оголошено. Ми хочемо взяти участь у розвитку залізничної галузі України, безумовно. Але ми будемо дивитись на готовність України вкладати кошти в оновлення свого рухомого складу… Ми готові поставити 350 локомотивів, з них 45 – для Грузії", – зазначив Єршов.

Андрій Єршов додав, що французька компанія зацікавлена у співпраці з Укрзалізницею, адже в Україні друга за величиною мережа залізниць на території колишнього СРСР. Свою пакетну пропозицію Alstom надасть Україні до кінця червня 2018 року.

Alstom Це велика французька машинобудівна компанія, один зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту.

Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 159
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 424
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 747
День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 14:00 День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
535
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сьогодні, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 576
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук