На границе с Беларусью пограничники обнаружили и изъяли партию контрабандных сигарет – более 130 тысяч пачек.

Масштабную контрабанду сигарет обнаружили в пункте пропуска "Новые Яриловичи" при оформлении на въезд в Украину двух автомобилей. Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы.

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В двух автомобилях "DAF" и "MAN" с грузом макулатуры пограничники обнаружили двойные потолки и двойные стенки в каждой машине с тайниками, которые содержали свыше 54 тысяч и свыше 76 тысяч пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.



Контрабанда / Фото Государственной пограничной службы

Вся контрабанда изъята в установленном порядке. Пока неизвестна общая стоимость всех пачек сигарет – подсчет продолжается.

Водителей, граждан Беларуси, привлекли к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Смотрите видео о контрабанде от Государственной пограничной службы: