На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили та вилучили партію контрабандних сигарет – понад 130 тисяч пачок.

Масштабну контрабанду сигарет виявили в пункті пропуску "Нові Яриловичі" під час оформлення на в’їзд в Україну двох автомобілів. Про це повідомила на офіційному сайті Державної прикордонної служби.

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У двох автомобілів "DAF" та "MAN" з вантажем макулатури прикордонники виявили подвійні стелі та подвійній стіні у кожної машині зі схованками, які містили понад 54 тисячі та понад 76 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.



Контрабанда / Фото Державної прикордонної служби

Усю контрабанду вилучено встановленим порядком. Наразі невідомо загальну вартість усіх пачок сигарет – підрахунок триває.

Водіїв, громадян Білорусі, притягнули до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Дивіться відео з контрабандою від Державної прикордонної служби: