Крупнейшая химическая компания в РФ потеряла миллионы из-за санкций Украины

Крупнейшая российская компания минудобрений "Еврохим" понесла миллионные убытки из-за санкций Украины. Ей пришлось в мае продать две дистрибьюторские компании, которые находились на территории нашего государства.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2018 года, пишет Liga.Net.

Читайте также: Противостояние рейдерам: как предприниматели вернули контроль над своими фирмами

И хотя украинские активы продали за 53 миллиона долларов, предприятие оказалось в минусе на 25 миллионов долларов.

Данные о покупателях украинских активов "Еврохима" не указываются.

Напомним, что Минэкономразвития Украины в прошлом году ввело санкции против компании "Еврохим" и нескольких других российских поставщиков минудобрений по требованию Военной прокуратуры. Следствие установило, что предприятия незаконно поставляли удобрения на оккупированные территории Донбасса в обход украинских пунктов пропуска. Там платили деньги боевикам за растаможку, а в дальнейшем эти средства шли на содержание незаконных вооруженных формирований.