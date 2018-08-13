Найбільша хімічна компанія у РФ втратила мільйони через санкції України

Найбільша російська компанія міндобрив "ЄвроХім" зазнала мільйонних збитків через санкції України. Їй довелося у травні продати дві дистриб'юторські компанії, які знаходилися на території нашої держави.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за перше півріччя 2018 року, пише Liga.Net.

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І хоча українські активи продали за 53 мільйони доларів, підприємство виявилося в мінусі на 25 мільйонів доларів.

Дані про покупця українських активів "ЄвроХіму" не вказуються.

Нагадаємо, що Мінекономрозвитку України торік ввело санкції проти компанії "ЄвроХім" та кількох інших російських постачальників міндобрив на вимогу Військової прокуратури. Слідство встановило, що підприємства незаконно постачали добрива на окуповані території Донбасу в обхід українських пунктів пропуску. Там сплачували гроші бойовикам за розмитнення, а надалі ці кошти йшли на утримання незаконних збройних формувань.