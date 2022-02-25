Падение российских банков

Об этом сообщает ресурс Downdetector, который отслеживает информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и услуг.

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Сбой сразу у четырех банков: Сбера, Райффайзенбанка ВТБ, а также Ростелекома,

– говорится в сообщении.

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