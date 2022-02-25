Падение российских банков
Об этом сообщает ресурс Downdetector, который отслеживает информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и услуг.
Читайте также РосСМИ распространяют фейк о готовности Украины прогнуться под Россию: Арестович опроверг
Сбой сразу у четырех банков: Сбера, Райффайзенбанка ВТБ, а также Ростелекома,
– говорится в сообщении.
Хакеры объявили кибервойну России
- Международная хакерская группа Anonymous обьявила "кибервойну" против российских властей и президента РФ Путина.
- В организации отметили, что сделки направлены против российского правительства. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже будет нарушен.
- В группе заявили, что хотят, чтобы русский народ понял, что все знают, как "ему тяжело выступать против своего диктатора, опасаясь репрессий".
- Ранее сообщалось, что сайты Минобороны РФ и сайт Кремля, а также сайт российского пропагандистского ресурса RT.