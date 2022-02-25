Падіння російських банків

Про це повідомляє ресурс Downdetector, який відслідковує інформацію в режимі реального часу про стан різних вебсайтів та послуг.

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Збій одразу у чотирьох банків: Сбера, Райффайзенбанку ВТБ, а також Ростелекому,

– йдеться в повідомленні.

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