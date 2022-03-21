Крупнейший аэропорт России отправил в простой 40% персонала

В результате санкций Евросоюза и США в авиаотрасли, крупнейший аэропорт России – "Шереметьево" – отправил в простой часть персонала.

Такую информацию сообщило российское издание "Известия" со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.

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По предварительным данным, часть персонала в простое составляет 6 – 7 тысяч человек. Именно столько людей остановили свою деятельность в Шереметьево с 16 марта.

Авиатрифик в "Шереметьево" резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в Россию. Аэропорт объявил о приостановке всех инвестпроектов и закрытии третьего терминала в дополнение к закрытым ранее E и F,

– говорится в сообщении.

Простой объявлен по причинам, "не зависящим от работодателя и работников", и в связи с "критическим снижением пассажиропотока" на фоне санкций против РФ и закрытием воздушного пространства рядом стран, говорится в приказе руководства.

Российское издание "Известия" отметило, что пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала – и офисного, и всех остальных сотрудников.

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