У крошечного государства Панама самый большой в мире морской флот, больше, чем у Китая и США вместе взятых. Отныне судна, плавающих под флагами этой страны, не смогут спокойно заходить в Крым вплоть до деоккупации полуострова.

Это стало следствием договоренностей замглавы МИД Украины Евгения Енина и заместителя главы МИД Панамы Альфаро Федерико Бойда. Об этом украинский дипломат рассказал в своем фейсбуке.

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МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию относительно фактов нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом. Нарушителей будут ждать суровые санкции,

– заявил Евгений Енин.

Впрочем, это лишь одна из договоренностей, достигнутых на онлайн-встрече дипломатов. Также государства договорились усилить сотрудничество в международных организациях. В частности ООН.

"Договорились активизировать экономическое сотрудничество в отраслях судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное. Конечно же, поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи вип-беглецов", – резюмировал замглавы МИД.