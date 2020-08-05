Крихітна держава Панама має найбільший у світі морський флот – більший, ніж у Китаю і США разом узятих. Відтепер судна, що плавають під прапорами цієї країни, не зможуть спокійно заходити в Крим аж до деокупації півострова.

Це стало наслідком домовленостей заступника голови МЗС України Євгена Єніна й заступника очільника МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойда. Про це український дипломат розповів у своєму фейсбуці.

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МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором. Порушників чекатимуть суворі санкції,

– заявив Євген Єнін.

Втім це лише одна з домовленостей, досягнутих на онлайн-зустрічі дипломатів. Також держави домовилися посилити співпрацю в міжнародних організаціях. Зокрема ООН.

"Домовилися активізувати економічне співробітництво в галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики тощо. Звісно ж, подякував колезі про чудову взаємодію з Панамою з питань видачі ВІП-втікачів", – резюмував заступник голови МЗС.