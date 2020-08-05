Найбільший флот світу штрафуватиме кораблі за вхід в окупований Крим
Крихітна держава Панама має найбільший у світі морський флот – більший, ніж у Китаю і США разом узятих. Відтепер судна, що плавають під прапорами цієї країни, не зможуть спокійно заходити в Крим аж до деокупації півострова.
Це стало наслідком домовленостей заступника голови МЗС України Євгена Єніна й заступника очільника МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойда. Про це український дипломат розповів у своєму фейсбуці.
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МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором. Порушників чекатимуть суворі санкції,
– заявив Євген Єнін.
Втім це лише одна з домовленостей, досягнутих на онлайн-зустрічі дипломатів. Також держави домовилися посилити співпрацю в міжнародних організаціях. Зокрема ООН.
"Домовилися активізувати економічне співробітництво в галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики тощо. Звісно ж, подякував колезі про чудову взаємодію з Панамою з питань видачі ВІП-втікачів", – резюмував заступник голови МЗС.
Чому в Панами найбільший флот у світі?
За міжнародним торговим правом, кожне судно повинне плавати під прапором якоїсь держави, яка матиме над ним свою юрисдикцію. Також вважається, що це судно належить до флоту держави.
Завдяки надто ліберальним правилам Панами вже в першій половині 20 століття судновласники почали активно реєструвати свої судна під прапорами цієї держави.