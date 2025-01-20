Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що попри загрозу, яка нависає над Європою вже десятиліттями, вона досі не має достатньої військової спроможності. Це створює серйозний розрив між реальністю та заявленими цілями.

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За словами Андрія Вігірінського, саме це стало причиною легковажного ставлення до Європи з боку таких постатей, як Дональд Трамп та Ілон Маск.

У 2024 році, через 10 років після анексії Криму, Європа знову у шоці. Виникає питання: що ви робили ці 10 років? Нічого. А за три роки війни? Щось робили, але недостатньо. Які ж тоді шанси, що в майбутньому вони діятимуть в інтересах України, а не власних,

– зазначив Андрій Вігірінський.

На його думку, саме анексія Криму у 2014 році стала кричущим порушенням міжнародного права, і саме тоді варто було розпочати активну протидію Росії.

Порушення – без покарання

Вперше в повоєнній історії, після Другої світової війни, якась країна наважилася не лише окупувати Автономну Республіку Крим, а й здійснити юридичну анексію частини суверенної території іншої держави в Європі та вписати її до свого основного закону.

"Це стало безпрецедентним актом у поствоєнній історії. Йдеться про державу, яка на той момент мала партнерські відносини з країнами ЄС. Ця загроза була значно серйознішою за інші, навіть порівняно із ситуацією 2008 року в Грузії, де йшлося про невизнаний енклав, не приєднаний до Росії. У випадку Придністров'я теж не було юридичного оформлення його анексії", – пояснив Андрій Вігірінський.

Вігірінський додав, що світ тоді бездіяв. У пресі з'являлися публікації, що тодішній віцепрезидент США Джо Байден разом із президентом Бараком Обамою закликали українську владу, яка тільки-но формувалася, не чинити супротиву діям Росії, щоб уникнути ескалації війни.

"Що натомість запропонував Захід? Мілітаризацію, військову підтримку, розвиток ВПК, фінансову допомогу? Ні, вони запропонували дипломатичний процес, який потім оформився у вигляді Нормандського формату, Кримської платформи тощо", – сказав Вігірінський.

Європа не зробила жодних висновків

Європа розуміла, що Росія готується до протистояння. Політолог зазначив, що тоді потрібно було посилювати Україну, розвивати її оборонні можливості та військово-промисловий комплекс, не чекаючи вторгнення.

"Вторгнення відбулося, війна триває вже третій рік, а дискусії тривають і досі. Тож питання про суб’єктність Європи, її лідерство та здатність робити висновки з реальних загроз, а не лише теоретичних моделей, не потребує обговорення – факти свідчать про відсутність цих висновків", – зазначив Андрій Вігірінський.



Він додав, що Європа не зміцнює свою безпеку, покладаючись на геополітичну ренту, отриману від членства у НАТО. У звіті Маріо Драґі, адресованому влітку Урсулі фон дер Ляєн, йдеться про те, що Європі потрібно знайти 500 мільярдів євро для розвитку власних військово-промислових сил, адже на США більше покладатися не можна.