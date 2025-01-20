Такое мнение высказал в эфире 24 Канала политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что несмотря на угрозу, которая нависает над Европой уже десятилетиями, она до сих пор не имеет достаточной военной способности. Это создает серьезный разрыв между реальностью и заявленными целями.

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По словам Андрея Вигиринского, именно это стало причиной легкомысленного отношения к Европе со стороны таких фигур, как Дональд Трамп и Илон Маск.

В 2024 году, через 10 лет после аннексии Крыма, Европа снова в шоке. Возникает вопрос: что вы делали эти 10 лет? Ничего. А за три года войны? Что-то делали, но недостаточно. Какие же тогда шансы, что в будущем они будут действовать в интересах Украины, а не собственных,

– отметил Андрей Вигиринский.

По его мнению, именно аннексия Крыма в 2014 году стала вопиющим нарушением международного права, и именно тогда стоило начать активное противодействие России.

Нарушение – без наказания

Впервые в послевоенной истории, после Второй мировой войны, какая-то страна решилась не только оккупировать Автономную Республику Крым, но и осуществить юридическую аннексию части суверенной территории другого государства в Европе и вписать ее в свой основной закон.

"Это стало беспрецедентным актом в поствоенной истории. Речь идет о государстве,, которое на тот момент имело партнерские отношения со странами ЕС. Эта угроза была значительно серьезнее других, даже по сравнению с ситуацией 2008 года в Грузии, где речь шла о непризнанном энклаве, не присоединенном к России. В случае Приднестровья тоже не было юридического оформления его аннексии", – объяснил Андрей Вигиринский.

Вигиринский добавил, что мир тогда бездействовал. В прессе появлялись публикации, что тогдашний вице-президент США Джо Байден вместе с президентом Бараком Обамой призвали украинскую власть, которая только формировалась, не оказывать сопротивления действиям России, чтобы избежать эскалации войны.

"Что взамен предложил Запад? Милитаризацию, военную поддержку, развитие ВПК, финансовую помощь? Нет, они предложили дипломатический процесс, который затем оформился в виде Нормандского формата, Крымской платформы и т.д.", – сказал Вигиринский.

Европа не сделала никаких выводов

Европа понимала, что Россия готовится к противостоянию. Политолог отметил, что тогда нужно было усиливать Украину, развивать ее оборонные возможности и военно-промышленный комплекс, не дожидаясь вторжения.

"Вторжение произошло, война продолжается уже третий год, а дискуссии продолжаются до сих пор. Поэтому вопрос о субъектности Европы, ее лидерство и способность делать выводы из реальных угроз, а не только теоретических моделей, не требует обсуждения – факты свидетельствуют об отсутствии этих выводов", – отметил Андрей Вигиринский.



Он добавил, что Европа не укрепляет свою безопасность, полагаясь на геополитическую ренту, полученную от членства в НАТО. В отчете Марио Драги, адресованном летом Урсуле фон дер Ляйен, говорится о том, что Европе нужно найти 500 миллиардов евро для развития собственных военно-промышленных сил, ведь на США больше полагаться нельзя.