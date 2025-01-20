Президент и премьер-министр Словакии встретились 20 января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на их пресс-конференцию.

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Украине нужен справедливый мир

Политики согласились с необходимостью установить справедливый и прочный мир в Украине. Они также подчеркнули, что полномасштабная война в Украине затрагивает всю Европу. Именно поэтому необходимо установить "справедливый и прочный мир в Украине", прежде чем боевые действия усилятся.

Эрдоган планирует поддерживать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения войны в Украине и ее окончания. Он напомнил, что ранее Трамп говорил, что закончит российско-украинскую войну.

По его словам, в Турции, готовы выполнить свою часть работы для завершения войны.

Фицо известен своими скандальными заявлениями относительно Украины. Также он среди тех лидеров ЕС, которые не поддерживают вступление нашего государства в НАТО.