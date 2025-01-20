Американские эксперты из ISW подтвердили продвижение оккупантов, а также показали обновленные карты боев. 24 Канал рассказывает подробнее.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 20 января

Российские войска продвинулись на юг от Суджи в Курской области 19 января, в частности в восточную Куриловку. Также они продолжали наступательные операции на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись.

в Курской области 19 января, в частности в восточную Куриловку. Также они продолжали наступательные операции на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись. Но продвинулись вдоль российско-украинской международной границы на северо-восток от Купянска и на северо-восток от Лимана. В направлении на Боровую продвижений не было. То же касается и Северского направления.

и на северо-восток от Лимана. В направлении на Боровую продвижений не было. То же касается и Северского направления. Как российские, так и украинские силы продвинулись в Часовом Яру. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции на Огнеупорном заводе в центре города, а оккупанты прошли по улице Толстого в западной части Часового Яра.

Боевые действия в Украине и России за 19 января / Карты ISW

Также обе армии имели продвижение на Торецком направлении. Опубликованные 19 января геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы отбили утраченные позиции в южной Щербиновке, а российские войска продвинулись на север к Торецкой шахте и на северо-запад вдоль улицы Разина.

направлении. Опубликованные 19 января геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы отбили утраченные позиции в южной Щербиновке, а российские войска продвинулись на север к Торецкой шахте и на северо-запад вдоль улицы Разина. На Покровском направлении продвижений не было, но россияне продвинулись на северо-запад от Курахово, в частности на юго-запад от Старых Тернов . Российские силы также продвинулись дальше в Великой Новоселке, в частности в восточной ее части.

. Российские силы также продвинулись дальше в Великой Новоселке, в частности в восточной ее части. В Запорожской области к северу от Роботино в районе Новоданиловки были атаки, и без продвижений. То же касается Днепровского направления.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Купянска, Лимана, Часового Яра, Торецка, Курахово и Великой Новоселки. Украинские войска отбили утраченные позиции вблизи Часового Яра и Торецка.