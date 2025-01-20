Американські експерти з ISW підтвердили просування окупантів, а також показали оновлені карти боїв. 24 Канал розповідає докладніше.
Дивіться також Окупанти планують посилити наступ на Покровськ: ISW розповів про стягування військ до міста
Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 20 січня
- Російські війська просунулися на південь від Суджі в Курській області 19 січня, зокрема в східну Курилівку. Також вони продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися.
- Але просунулися вздовж російсько-українського міжнародного кордону на північний схід від Куп'янська і на північний схід від Лимана. У напрямку на Борову просувань не було. Те саме стосується і Сіверського напрямку.
- Як російські, так і українські сили просунулися в Часовому Ярі. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на Вогнетривкому заводі в центрі міста, а окупанти пройшли вулицею Толстого в західній частині Часового Яру.
Бойові дії в Україні та Росії за 19 січня / Карти ISW
- Також обидві армії мали просування на Торецькому напрямку. Опубліковані 19 січня геолокаційні кадри свідчать, що українські сили відбили втрачені позиції в південній Щербинівці, а російські війська просунулися на північ до Торецької шахти та на північний захід уздовж вулиці Разіна.
- На Покровському напрямку просувань не було, але росіяни просунулися на північний захід від Курахового, зокрема на південний захід від Старих Тернів. Російські сили також просунулися далі у Великій Новосілці, зокрема у східній її частині.
- У Запорізькій області на північ від Роботиного в районі Новоданилівки були атаки, та без просувань. Те саме стосується Дніпровського напрямку.