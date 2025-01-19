Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Просування російських військ до Покровська

За інформацією аналітиків Інституту, на південніше Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій (ЗВА). Вони можуть надалі активно проводити наступальні операції на південь і південний захід від міста.

Раніше ISW писав, що російське військове командування перекинуло підрозділ 2 ЗВА на південь і південний захід від Покровська, а підрозділ 41 ЗВА – східніше.

Ймовірно, переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська.

Також ближче до міста передислоковують особовий склад другого підрозділу 51 ЗВА з Курахівського напрямку.

Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети – захоплення Курахового,

– зазначають аналітики.

Цікаво, що названі російські підрозділи нещодавно брали участь у боях за захоплення Курахового та його околиць, тому втратили багато сили. Невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту в Покровську.

Усі підрозділи, ймовірно, братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточенні міста. Можливо в майбутньому вороже командування має намір перекинути додаткові підрозділи 51 ЗВА, щоб підсилити ці зусилля.

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська,

– йдеться у звіті ISW.

В Інституті також додають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідного для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.

Ситуація біля Покровська: показуємо на карті

Аналіз лінії фронту від ISW за 18 січня