А також завдяки геолокаційним кадрам зафіксували просування російської армії на кількох напрямках. Відповідні висновки та оновлені карти ISW публікує 24 Канал.
Попередній звіт Росіяни окупували Времівку, є просування ворога на інших напрямках: аналіз боїв та карти ISW
Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 січня
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що це сталося на захід від Малої Локні, на північний захід від Суджі.
- Українські сили відбили втрачені позиції на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що це сталося в південній частині Глибокого. Російські ж війська продовжували наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках та до Борової, але не підтвердили просувань. Те саме стосується Сіверського напрямку.
- Росіяни просунулися в місті Часів Яр. Геолокаційні кадри показують, як ЗСУ завдають ударів по російській бронетехніці поблизу вулиці Дніпровської у центрі міста, тобто окупанти вже були там. Російські джерела ще стверджували, що Вогнетривкий завод захоплено, проте ISW не бачив візуальних доказів.
Бойові дії в Україні та Росії за 18 січня / Карти ISW
- Російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Так само у районі Курахового, і так само на Запоріжжі, на північ від Роботиного біля Новоданилівки, і на Дніпровському напрямку.
- Але російські війська продовжують досягати успіхів у рамках своїх посилених зусиль з охоплення Покровська з північного сходу та південного заходу. Якщо росіяни зможуть виявити та використати тактичні слабкі місця в українській обороні вздовж флангів міста, то продовжать рух і далі, однак його темпи навряд чи будуть високими.
- Також російські війська просунулися у східну частину Великої Новосілки – геолокаційні кадри показують, що це сталося на захід до кладовища. Вони, ймовірно, захоплять населений пункт найближчими тижнями, якщо збережуть поточні темпи просування в цьому районі. А нещодавнє просування росіян на схід від міста та захоплення Времівки свідчать, що українські сили, швидше за все, більше не утримують позицій у полях на південь від Великої Новосілки. До того ж російські війська просунулися і на інших ділянках у напрямку до міста.