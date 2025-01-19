А також завдяки геолокаційним кадрам зафіксували просування російської армії на кількох напрямках. Відповідні висновки та оновлені карти ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 січня

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що це сталося на захід від Малої Локні, на північний захід від Суджі.

області. Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що це сталося на захід від Малої Локні, на північний захід від Суджі. Українські сили відбили втрачені позиції на північ від Харкова . Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що це сталося в південній частині Глибокого. Російські ж війська продовжували наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках та до Борової, але не підтвердили просувань. Те саме стосується Сіверського напрямку.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що це сталося в південній частині Глибокого. Російські ж війська продовжували наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках та до Борової, але не підтвердили просувань. Те саме стосується Сіверського напрямку. Росіяни просунулися в місті Часів Яр. Геолокаційні кадри показують, як ЗСУ завдають ударів по російській бронетехніці поблизу вулиці Дніпровської у центрі міста, тобто окупанти вже були там. Російські джерела ще стверджували, що Вогнетривкий завод захоплено, проте ISW не бачив візуальних доказів.

Бойові дії в Україні та Росії за 18 січня / Карти ISW

Російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Так само у районі Курахового, і так само на Запоріжжі, на північ від Роботиного біля Новоданилівки, і на Дніпровському напрямку.

напрямку, але не просунулися. Так само у районі Курахового, і так само на Запоріжжі, на північ від Роботиного біля Новоданилівки, і на Дніпровському напрямку. Але російські війська продовжують досягати успіхів у рамках своїх посилених зусиль з охоплення Покровська з північного сходу та південного заходу. Якщо росіяни зможуть виявити та використати тактичні слабкі місця в українській обороні вздовж флангів міста, то продовжать рух і далі, однак його темпи навряд чи будуть високими.

з північного сходу та південного заходу. Якщо росіяни зможуть виявити та використати тактичні слабкі місця в українській обороні вздовж флангів міста, то продовжать рух і далі, однак його темпи навряд чи будуть високими. Також російські війська просунулися у східну частину Великої Новосілки – геолокаційні кадри показують, що це сталося на захід до кладовища. Вони, ймовірно, захоплять населений пункт найближчими тижнями, якщо збережуть поточні темпи просування в цьому районі. А нещодавнє просування росіян на схід від міста та захоплення Времівки свідчать, що українські сили, швидше за все, більше не утримують позицій у полях на південь від Великої Новосілки. До того ж російські війська просунулися і на інших ділянках у напрямку до міста.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська нещодавно просунулися в Курській області, на Часів Яр і Велику Новосілку, а українські війська відбили втрачені позиції на Харківському напрямку.