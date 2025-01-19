А также благодаря геолокационным кадрам зафиксировали продвижение российской армии на нескольких направлениях. Соответствующие выводы и обновленные карты ISW публикует 24 Канал.

Предыдущий отчет Россияне оккупировали Времевку, есть продвижение врага на других направлениях: анализ боев и карты ISW

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 19 января

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 18 января показывают, что это произошло к западу от Малой Локни, к северо-западу от Суджи.

области. Геолокационные кадры за 18 января показывают, что это произошло к западу от Малой Локни, к северо-западу от Суджи. Украинские силы отбили утраченные позиции к северу от Харькова . Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что это произошло в южной части Глубокого. Российские же войска продолжали наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях и до Боровой, но не подтвердили продвижений. То же касается Северского направления.

. Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что это произошло в южной части Глубокого. Российские же войска продолжали наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях и до Боровой, но не подтвердили продвижений. То же касается Северского направления. Россияне продвинулись в городе Часов Яр. Геолокационные кадры показывают, как ВСУ наносят удары по российской бронетехнике вблизи улицы Днепровской в центре города, то есть оккупанты уже были там. Российские источники еще утверждали, что Огнеупорный завод захвачен, однако ISW не видел визуальных доказательств.

Боевые действия в Украине и России за 18 января / Карты ISW

Российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись. Так же в районе Курахово, и так же на Запорожье, к северу от Роботино возле Новоданиловки, и на Днепровском направлении.

направлении, но не продвинулись. Так же в районе Курахово, и так же на Запорожье, к северу от Роботино возле Новоданиловки, и на Днепровском направлении. Но российские войска продолжают достигать успехов в рамках своих усиленных усилий по охвату Покровска с северо-востока и юго-запада. Если россияне смогут обнаружить и использовать тактические слабые места в украинской обороне вдоль флангов города, то продолжат движение и дальше, однако его темпы вряд ли будут высокими.

с северо-востока и юго-запада. Если россияне смогут обнаружить и использовать тактические слабые места в украинской обороне вдоль флангов города, то продолжат движение и дальше, однако его темпы вряд ли будут высокими. Также российские войска продвинулись в восточную часть Великой Новоселки – геолокационные кадры показывают, что это произошло к западу до кладбища. Они, вероятно, захватят населенный пункт в ближайшие недели, если сохранят текущие темпы продвижения в этом районе. А недавнее продвижение россиян на восток от города и захват Времевки свидетельствуют, что украинские силы, скорее всего, больше не удерживают позиций в полях к югу от Великой Новоселки. К тому же российские войска продвинулись и на других участках по направлению к городу.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска недавно продвинулись в Курской области, на Часов Яр и Великую Новоселку, а украинские войска отбили утраченные позиции на Харьковском направлении.