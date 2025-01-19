Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Продвижение российских войск к Покровску
По информации аналитиков Института, южнее Покровска собралась ударная группировка россиян в составе воинов 2 и 41 общевойсковых армий (ОВА). Они могут в дальнейшем активно проводить наступательные операции на юг и юго-запад от города.
Ранее ISW писал, что российское военное командование перебросило подразделение 2 ОВА на юг и юго-запад от Покровска, а подразделение 41 ОВА – восточнее.
Вероятно, перевод военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении, а также, чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к Покровску.
Также ближе к городу передислоцируют личный состав второго подразделения 51 ЗВА с Кураховского направления.
Российское военное командование, возможно, уменьшает приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и передислоцирует силы из Курахово для усиления Покровского направления теперь, когда российские войска достигли своей цели – захвата Курахово,
– отмечают аналитики.
Интересно, что названные российские подразделения недавно участвовали в боях за захват Курахово и его окрестностей, поэтому потеряли много силы. Неизвестно, восстановила ли Россия их настолько, чтобы они могли эффективно действовать на линии фронта в Покровске.
Все подразделения, вероятно, будут участвовать в продвижении на восток от Покровска и окружении города. Возможно в будущем вражеское командование намерено перебросить дополнительные подразделения 51 ЗВА, чтобы усилить эти усилия.
Российские войска, вероятно, будут продолжать получать успехи в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут обнаружить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска,
– говорится в отчете ISW.
В Институте также добавляют, что темпы такого продвижения могут быть медленными, поскольку россияне не имеют способности проводить быстрые механизированные маневры, которые необходимы для прорыва украинских оборонительных линий и окружения Покровска в ближайшее время.
Ситуация возле Покровска: показываем на карте
Анализ линии фронта от ISW за 18 января
- За ночь с 17 на 18 января российская инфраструктура понесла потери. Украинские войска нанесли удары по двум российским нефтебазам в Калужской и Тульской областях. Также был нанесен удар по российской системе ПВО и радиолокационным станциям на территории оккупированной Украины.
- Российские войска продвинулись в Курской области, а также имеют успехи в направлении Часового Яра и Большой Новоселки. Институт прогнозирует, что россияне скоро могут захватить эти населенные пункты, если сохранят текущие темпы продвижения.
- Стоит также отметить, что недавно ВСУ удалось восстановить утраченные позиции на Харьковском направлении.