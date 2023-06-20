Крупнейший инвестиционный проект 2023 года: Carlsberg Ukraine запустила новую производственную линию

Пивоваренная компания Carlsberg Ukraine представила новую производственную линию на Киевском пивоваренном заводе. Это стало одним из самых крупных инвестиционных проектов 2023 года.

Новая автоматизированная линия обеспечит растущий спрос на продукцию в банке. Она позволяет производить дополнительные 40 тысяч банок ежечасно.

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Как отметили в компании, расширение производственной базы повысит мощность производства напитков в банке на 80%.

"Упаковывать будем все – пиво, сидр, квас. Спрос на продукцию в банке растет. Компания решила инвестировать в современную производственную линию еще до начала полномасштабной войны. После полномасштабного вторжения России мы обратились в Carlsberg Group и нам подтвердили инвестицию в 1,5 миллиарда гривен", – рассказал генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин.

Проектные работы продолжались с сентября 2022 года по июнь 2023. Пик строительства пришелся на блекаут, но сроки запуска компания не переносила.

Проект реализовывался в сложных условиях. Однако мы прошли этот период. И теперь есть самая современная автоматизированная производственная линия для производства напитков в банке. Линия построена на самых современных технологиях и отвечает самым высоким требованиям как по безопасности обслуживающего персонала, так и безопасности выпускаемого на ней продукта,

– добавил директор Киевского пивоваренного завода Руслан Бортник.

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, побывавший на запуске новой линии, назвал этот момент историческим событием.

"Это одна из крупнейших инвестиций в Украине в 2023 году. Сегодня это событие имеет символическое значение, которое выходит далеко за пределы пивоваренной промышленности в Украине. Сегодняшнее мероприятие показывает, что важный игрок на мировой арене и лидер отрасли, Carlsberg, верит в Украину и готов инвестировать в нее в то время, когда Украина продолжает бороться против российской агрессии. Это еще один пример тесного данско-украинского партнерства. Реализованными инвестициями вы подаете пример для других иностранных инвесторов", – отметил Оле Эгберг Миккельсен.

Carlsberg Group начала работу в Украине в 1996 году. За это время было инвестировано более 1 миллиарда евро. В Carlsberg Ukraine входят три пивоварни в Киеве, Львове и Запорожье, которые обеспечивают работой более 1300 человек и еще более 20 000 рабочих мест в смежных отраслях (гостинично-ресторанный бизнес, сельское хозяйство, логистика и так далее). Из года в год компания входит в ТОП-25 крупнейших налогоплательщиков и ТОП-50 лучших работодателей Украины.