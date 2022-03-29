Сегодня к этому списку присоединилась швейцарская компания SKF – крупнейший производитель подшипников в мире и России. Об этом заявил экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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SKF все таки остановил свой завод в России

Так, компания сообщила об остановке деятельности своего завода в РФ в Твери.

SKF владеет крупным заводом в Твери и не делала официальных заявлений по выходу из России, поэтому мы планировали пикетирование их офиса. Но сейчас стало известно, что SKF все-таки остановило свой завод! Снабжение подшипников прекратилось!

– заметил Дубилет.

Он подчеркнул, что подшипники – вопрос не только экономический, но и военный. Ведь они являются одним из ключевых элементов для производства российских вагонов, в том числе подвозящих танки к границам Украины. Также эти детали поставляются на заводы КамАЗ и ГАЗ.

По словам экспертов, в России товарных запасов подшипников осталось на 1 – 2 месяца.

Дубилет также добавил, что кроме SKF, в России есть еще два иностранных производителя подшипников – американские компании Amsted Rail и Timken, которые пока официальных заявлений не делали, и продолжают получать прибыль на крови. Так что активистам в штатах Иллинойс и Огайо приготовиться.