Сьогодні до цього списку приєдналася швейцарська компанія SKF – найбільший виробник підшипників у світі та Росії. Про це заявив ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Зауважте Санкції проти Росії-2022: що заблоковано через напад на Україну

SKF таки зупинив свій завод у Росії

Так, компанія повідомила про зупинку діяльності свого заводу в РФ, що у Твері.

SKF володіє великим заводом у Твері та не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, тому ми планували пікетування їхнього офісу. Але зараз стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод! Постачання підшипників припинилось!

– зауважив Дубілет.

Він підкреслив, що підшипники – питання не лише економічне, а й військове. Адже вони є одни з ключових елементів для виробництва російських вагонів, зокрема тих, які підвозять танки до кордонів України. Також ці деталі постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ.

За словами експертів, в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1 – 2 місяці.

Дубілет також додав, що окрім SKF, в Росії є ще два іноземні виробники підшипників – американські компанії Amsted Rail та Timken, які поки офіційних заяв не робили, й продовжують отримувати прибуток на крові. Тож активістам у штатах Іллінойс та Огайо приготуватися.

До теми – Євросоюз затвердив 4 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео