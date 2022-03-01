Крупные сети магазинов в Польше убирают с полок белорусские и российские товары

Большие сети магазинов в Польше, в частности Biedronka, Lidl, Żabka и Rossmann, убирают с полок белорусские и российские товары из-за войны в Украине.

Такая просьба поступила от Союза предпринимателей и работодателей Польши.

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С 1 марта многие продуктовые сети объявили о решении изъять из ассортимента продукты из России и Беларуси из-за российской агрессии против Украины.

Я обращаюсь к вам с просьбой снять с прилавков российскую и белорусскую продукцию. Обе эти страны, к сожалению, при поддержке большого числа своих граждан убивают людей. Ими управляют военные преступники. Ни один злотый, потраченній польским потребителем, не должен пойти на эти преступные режимы,

– заявили в Союзе.

Какие сети магазинов уже изъяли товары из России и Беларуси

Carrefou

Biedronk

Aldi

Żabka

Lidl

Drogerie Natura

Primavera Parfum

Какие штрих-коды товаров означают, что они из РФ и Беларуси?

Российские товары имеют штрих-коды, начинающиеся с: 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468 и 469.

Товары из Беларуси имеют штрих-код, начинающийся с 481.

Учитывая циничное нападение России на Украину, Продовольственно-торговая палата также призывает к бойкоту продукции из России и Беларуси.

"Мы призываем к расторжению всех деловых и торговых контактов с субъектами из Беларуси и России. Мы призываем к введению экономического эмбарго на импорт продукции из Беларуси и России. Мы призываем вас не покупать белорусскую и российскую продукцию", – говорят там.

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