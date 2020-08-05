Крупный пожар в Объединенных Арабских Эмиратах: в Аджмане горит рынок – видео
В Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Аджман 5 августа вспыхнул масштабный пожар на рынке. Весь город - в дымовой завесе. Неподалеку от эпицентра пожара расположены больницы и другие рынки.
Причины возгорания – пока неизвестны
Сейчас о пострадавших информации нет. Об этом сообщает Gulf News.
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На рынке, который загорелся, торговали фруктами и овощами. Как сообщают очевидцы, с пламенем борются многочисленные пожарные бригады. Что именно стало причиной возгорания власти пока официально не сообщают.
Накануне масштабный взрыв произошел в Бейруте
Отметим, что только накануне – 4 августа масштабные взрывы потрясли столицу Ливана – Бейрут. Трагедия унесла жизни более сотни человек, тысячи ранены. По предварительной информации, взорвались почти 3000 тонн аммиачной селитры, которые ненадлежащим образом хранились в порту. Ликвидация последствий взрыва и спасательные работы продолжаются.