В Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Аджман 5 августа вспыхнул масштабный пожар на рынке. Весь город - в дымовой завесе. Неподалеку от эпицентра пожара расположены больницы и другие рынки.

Причины возгорания – пока неизвестны

Сейчас о пострадавших информации нет. Об этом сообщает Gulf News.

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На рынке, который загорелся, торговали фруктами и овощами. Как сообщают очевидцы, с пламенем борются многочисленные пожарные бригады. Что именно стало причиной возгорания власти пока официально не сообщают.

فرق الدفاع المدني في #عجمان تكافح حريق متطور في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/ZHDF2EgggB — صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 5, 2020

Накануне масштабный взрыв произошел в Бейруте

Отметим, что только накануне – 4 августа масштабные взрывы потрясли столицу Ливана – Бейрут. Трагедия унесла жизни более сотни человек, тысячи ранены. По предварительной информации, взорвались почти 3000 тонн аммиачной селитры, которые ненадлежащим образом хранились в порту. Ликвидация последствий взрыва и спасательные работы продолжаются.