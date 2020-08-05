У Об'єднаних Арабських Еміратах, у місті Аджман 5 серпня спалахнула масштабна пожежа на ринку. Все місто – у димовій завісі. Неподалік від епіцентру пожежі розташовані лікарні та інші ринки.

Причини займання – наразі невідомі

Наразі про постраждалих інформації немає. Про це інформує Gulf News.

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На ринку, який загорівся, торгували фруктами та овочами. Як повідомляють очевидці, з полум'ям борються численні пожежні бригади. Що саме стало причиною займання влада поки офіційно не повідомляє.

فرق الدفاع المدني في #عجمان تكافح حريق متطور في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/ZHDF2EgggB — صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 5, 2020

Напередодні масштабний вибух стався у Бейруті

Зазначимо, що лише напередодні – 4 серпня масштабні вибухи сколихнули столицю Лівану – Бейрут. Трагедія забрала життя більше ніж сотні людей, тисячі поранені. За попередньою інформацією, вибухнули майже 3 тисячі тонн аміачної селітри, які неналежно зберігались у порту. Ліквідація наслідків вибуху та рятувальні роботи тривають.