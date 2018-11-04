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      Крупный пожар произошел в одной из больниц Бразилии: есть погибшие

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      В одной из больниц Рио-де-Жанейро произошел пожар
      В одной из больниц Рио-де-Жанейро произошел пожар / globo

      Сильный пожар произошел в субботу, 3 ноября, в муниципальной больнице "Лоуренсу Жоржи" в западной части Рио-де-Жанейро. Не менее трех пациентов умерли во время эвакуации.

      Об этом сообщил телеканал Globo.

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      При пожаре нет погибших, но при эвакуации умерли три человека,
      – сообщил в эфире телеканала мэр города Марсело Кривелли

      Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако десятки пациентов были эвакуированы из больницы.

      Отделение скорой помощи, которое действует при больнице, временно приостановило свою работу. Именно это помещение сильнее чем другие пострадал во время пожара. Движение окружающими автомагистралями было перекрыто.

      Напомним, что в Бразилии нашли мертвым 24-летнего футболиста Даниэля. Его тело обнаружили в лесу с огнестрельной раной. И следами возможного пытки.

      Теги: Жертвы Пожар Бразилия
      Источник: 24 Канал
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