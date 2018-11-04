Велика пожежа сталася у одній з лікарень Бразилії: є загиблі

Сильна пожежа сталася у суботу, 3 листопада, в муніципальній лікарні "Лоуренсу Жоржі" у західній частині Ріо-де-Жанейро. Не менше трьох пацієнтів померли під час евакуації.

Про це повідомив телеканал Globo.

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При пожежі немає загиблих, але при евакуації померли три людини,

– повідомив в ефірі телеканалу мер міста Марселу Крівеллі

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак десятки пацієнтів були евакуйовані з лікарні.

Відділення швидкої допомоги, яке діє при лікарні, тимчасово призупинило свою роботу. Саме це приміщення сильніше ніж інші постраждало під час пожежі. Рух довколишніми автомагістралями було перекрито.

Нагадаємо, що у Бразилії знайшли мертвим 24-річного футболіста Даніеля. Його тіло виявили у лісі з вогнепальною раною. І слідами можливого катування.