22:55
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      У Бразилії відвідувач бару був так зайнятий листуванням у телефоні, що не помітив пограбування

      428 Читать новость на русском
      Чоловік пропустив пограбування через надувагу до листування
      Чоловік пропустив пограбування через надувагу до листування / radiozero.cl

      В одному з барів бразильського міста Нова-Серрано стався кримінальний і водночас курйозний випадок.

      Відвідувач закладу Карлос Алмейда був настільки поглинений справами у телефоні, що й не помітив озброєного пограбування, пише Centro-Oeste.

      Читайте також:  У київському ресторані офіціант жбурнув торт в обличчя відвідувачці: курйозне відео

      Всі події, що розгортались у барі, зняли камери відеоспостереження. На записі видно, що коли у приміщення зайшов злочинець у масці, всі відвідувачі лягли на підлогу. Всі, окрім Алмейда. Він весь час стояв біля барної стійки і вів листування, не підозрюючи, що повз нього ходить грабіжник зі зброєю у руках. 

      Чоловік запідозрив недобре, коли вже все скінчилось і злочинець із поцупленими з каси грішми залишив заклад. 

      У коментарі журналістам Алмейда поскаржився, що все пропустив через гучну музику. Мовляв, нічого не було чути. Відтак, коли зрештою помітив людей на підлозі, то дуже здивувався. 

      З ким мав листування під час пограбування, чоловік не відповів, сказавши, що це "особисте".

      Теги: Курйозні новини Бразилія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук