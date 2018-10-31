У Бразилії відвідувач бару був так зайнятий листуванням у телефоні, що не помітив пограбування

В одному з барів бразильського міста Нова-Серрано стався кримінальний і водночас курйозний випадок.

Відвідувач закладу Карлос Алмейда був настільки поглинений справами у телефоні, що й не помітив озброєного пограбування, пише Centro-Oeste.

Читайте також: У київському ресторані офіціант жбурнув торт в обличчя відвідувачці: курйозне відео

Всі події, що розгортались у барі, зняли камери відеоспостереження. На записі видно, що коли у приміщення зайшов злочинець у масці, всі відвідувачі лягли на підлогу. Всі, окрім Алмейда. Він весь час стояв біля барної стійки і вів листування, не підозрюючи, що повз нього ходить грабіжник зі зброєю у руках.

Чоловік запідозрив недобре, коли вже все скінчилось і злочинець із поцупленими з каси грішми залишив заклад.

У коментарі журналістам Алмейда поскаржився, що все пропустив через гучну музику. Мовляв, нічого не було чути. Відтак, коли зрештою помітив людей на підлозі, то дуже здивувався.

З ким мав листування під час пограбування, чоловік не відповів, сказавши, що це "особисте".