"Падал, как ракета": недалеко от резиденции Трампа разбился частный самолет, 9 человек погибли

В воскресенье, 1 ноября, частный самолет разбился в жилом районе американского штата Флорида. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает BBC.

Что известно об авиакатастрофе возле курорта Трампа?

Авария произошла около 12:50 по местному времени (17:50 по Гринвичу) недалеко от города Крестгейвен, примерно в 14 километрах от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в округе Палм-Бич.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет Learjet 60 вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамские острова.

Американские СМИ и анализ полета свидетельствуют, что перед падением самолет стремительно терял высоту – сотни футов в секунду.

По данным CBS News, ссылающейся на записи переговоров с авиадиспетчерами, незадолго до катастрофы пилот сообщил, что самолет снижается со скоростью 3 километра в минуту. Впоследствии он объявил аварийную ситуацию и сообщил, что скорость снижения достигла 20 тысяч футов в минуту. "Мы разобьемся… У нас больше нет времени", – сказал пилот диспетчерам.

В социальных сетях также распространили видео предполагаемого момента падения, записанное автомобильным видеорегистратором. На кадрах видно, как самолет почти вертикально врезается в землю на жилой улице и взрывается.

Момент падения самолета: смотрите видео

Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал увиденное на видео шокирующим. По его словам, самолет падал, как ракета, после чего произошел мощный взрыв, а обломки разлетелись вокруг.

Пока неизвестно, кто именно находился на борту.

Спасательные службы округа Палм-Бич объявили о чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших. По информации местного управления шерифа, самолет упал на Military Trail – шестиполосную дорогу с магазинами и заведениями общественного питания.

Из-за аварии власти решили эвакуировать около 600 жителей соседнего жилого комплекса с мобильными домами. Также падение нанесло значительный ущерб местной инфраструктуре, в частности водопроводным сетям.

В воскресенье утром Дональд Трамп находился в своей резиденции Мар-а-Лаго. Примерно за час до авиакатастрофы он вылетел из расположенного неподалеку аэропорта на президентском самолете Air Force One.