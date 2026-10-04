Авиакатастрофа произошла еще 29 сентября в Амурской области, однако подробности о потерях противника появились только сейчас. Их расскрывает телеграм-канал Exilenova+.
Что известно о ликвидированных оккупантах
На борту бомбардировщика находились два подполковника и два майора российской армии.
Всего в результате падения самолета погибли восемь человек.
Полковник Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал имена уничтоженных оккупантов:
- Ковалев Андрей Николаевич
- Московский Владислав Владимирович
- Енокан Артур Араратович
- Житенев Михаил Михайлович
- Мойсеевич Сергей Александрович
- Келин Владимир Юрьевич
- Павлюков Федор Викторович
- Герасимов Андрей Владимирович.
По меньшей мере трое из погибших военных были непосредственно причастны к организации ракетных ударов по украинским городам. Они занимались методическим обеспечением атак, а также лично отдавали и выполняли приказы о запусках крылатых ракет.
Целями этих ударов были густонаселенные районы и объекты энергетической инфраструктуры, не имеющие никакого отношения к военным объектам.
Стоит отметить, что бомбардировщик упал всего через несколько минут после взлета.
Комментируя авиакатастрофу, российские СМИ писали, что Ту-95 разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета. Отмечалось, что самолет выполнял полет без боекомплекта.