Авиакатастрофа произошла еще 29 сентября в Амурской области, однако подробности о потерях противника появились только сейчас. Их расскрывает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о ликвидированных оккупантах

На борту бомбардировщика находились два подполковника и два майора российской армии.

Всего в результате падения самолета погибли восемь человек.

Полковник Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал имена уничтоженных оккупантов:

Ковалев Андрей Николаевич

Московский Владислав Владимирович

Енокан Артур Араратович

Житенев Михаил Михайлович

Мойсеевич Сергей Александрович

Келин Владимир Юрьевич

Павлюков Федор Викторович

Герасимов Андрей Владимирович.

По меньшей мере трое из погибших военных были непосредственно причастны к организации ракетных ударов по украинским городам. Они занимались методическим обеспечением атак, а также лично отдавали и выполняли приказы о запусках крылатых ракет.

Целями этих ударов были густонаселенные районы и объекты энергетической инфраструктуры, не имеющие никакого отношения к военным объектам.

Стоит отметить, что бомбардировщик упал всего через несколько минут после взлета.

Комментируя авиакатастрофу, российские СМИ писали, что Ту-95 разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета. Отмечалось, что самолет выполнял полет без боекомплекта.