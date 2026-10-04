Авіатроща сталася ще 29 вересня в Амурській області, однак деталі про втрати ворога з'явилися лише зараз. Їх повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про ліквідованих окупантів

На борту бомбардувальника перебували двоє підполковників та двоє майорів російської армії.

Загалом внаслідок падіння літака загинули восьмеро осіб.

Полковник Анатолій Штефан "Штірліц" назвав імена ліквідованих окупантів:

Ковальов Андрій Миколайович

Московський Владислав Володимирович

Єнокан Артур Араратович

Житенев Михайло Михайлович

Мойсейович Сергій Олександрович

Келін Володимир Юрійович

Павлюков Федір Вікторович

Герасимов Андрій Володимирович.

Щонайменше троє із загиблих військових були безпосередньо причетні до організації ракетних ударів по українських містах. Вони займалися методичним забезпеченням атак, а також особисто віддавали та виконували накази щодо запусків крилатих ракет.

Цілями цих ударів були густонаселені райони та об'єкти енергетичної інфраструктури, які не мають жодного стосунку до військових об'єктів.

Варто зазначити, що бомбардувальник впав усього за кілька хвилин після зльоту.

Коментуючи авіакатастрофу, росЗМІ писали, що Ту-95 розбився під час виконання навчально-тренувального польоту. Зазначалося, що літак виконував політ без боєкомплекту.