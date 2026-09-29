Известно о раненых и погибших. Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на российское Министерство обороны.

Что известно о крушении самолета?

В России в селе Красноярове Амурской области произошла авиакатастрофа. Военный самолет упал через несколько минут после того, как взлетел. Речь идет о Ту-95МС. Российское Минобороны пишет, что падение произошло в безлюдной местности во время выполнения учебно-тренировочного полета.

На борту находились семь военнослужащих страны-агрессора. Сообщается, что шесть из них погибли, еще один госпитализирован. СМИ пишут, что катастрофу мог вызвать взрыв топлива на борту, но эту версию официально не подтвердили.

Крушение военного самолета в России: смотрите видео

Также в понедельник, 28 сентября, в Брянской области обрушилась часть железнодорожного моста. Российские чиновники заявили, что это произошло в результате удара беспилотника.