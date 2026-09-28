С таким заявлением выступил губернатор региона Егор Ковальчук.

Что известно об обрушении моста в Брянской области?

По словам российского чиновника, в различных районах Брянской области украинские беспилотники атаковали на железнодорожную инфраструктуру.

На участке Дятково – Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с рельсов.

В Унецком районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов.

Кроме того, дроны повредили пути в Навлинском районе – там движение поездов не нарушено.

В ходе атак никто не пострадал.

Между тем в компании "Российские железные дороги" заявили, что движение поездов в Брянской и Калужской областях приостановлено из-за атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, что партизаны время от времени проводят диверсии на железных дорогах России с целью сорвать снабжение оккупационных войск в Украине.

Так, представители движения сопротивления "Атеш" заявили, что вывели из строя четыре релейных шкафа на железной дороге в Воронежской области России. Речь идет об участках вблизи Воронежа, Нововоронежа, Лисок и Острогожска.

По этой железной дороге российские военные перевозят грузы для подразделений на Лиманском направлении. Нарушение вражеской логистики способствовало операции "Вивальди", которую Силы обороны проводят в Донецкой области.