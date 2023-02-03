Крылатые бомбы и дальнобойные ракеты для Украины: как они изменят ситуацию на поле боя

На днях США могут объявить об очередном пакете военной помощи для Украины. В него должны войти крылатые бомбы GLSDB с ракетным двигателем дальностью в 150 километров. Как это оружие изменит ситуацию в поле боя – читайте в статье.

Об этом 24 Каналу сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Он подчеркнул, что такое оружие никогда не будет лишним, потому что даже если в этом году война закончится, все равно будет угроза от России.

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По словам эксперта, точно неизвестно, когда поступят эти крылатые ракеты GLSDB – возможно, в октябре или даже летом. "То, что заявлено производством – им нужно время, но при условии надлежащего финансирования они могут выполнить этот контракт чуть раньше", – ответил он.

Мусиенко отмечает, что это оружие настолько эффективно, чтобы "забросывать" врага этими баражирующими (которые способны определенное время находиться в воздухе, – 24 Канал) боеприпасами. Такое вооружение нам понадобится и летом, и осенью.

Но вместе с этим никто не снимает с повестки дня поставку дальнобойных ракет ATACMS на 300 километров. Думаю, что этому вопросу будет посвящен "Рамштайн", который пройдет 14 февраля,

– предположил Мусиенко.

По его словам, это оружие принципиально важно для сдерживания продвижения врага. "И их точно можно поставить раньше, чем в октябре, в частности, весной или летом", – ответил он.

Военный обозреватель объяснил, что Украина всегда получает сначала в небольшом количестве, поэтому ничего удивительного нет в заявлении, что нам могут дать только 24 единицы в начале.

Как крылатые бомбы GLSDB изменят ситуацию на поле боя

Эксперт отметил, что эти авиационные бомбы способны изменить ситуацию на поле боя, это то, что нам нужно.

Они будут уничтожать позицию врага, важные цели, склады оккупантов на большем расстоянии, чем мы получаем сейчас ракетами MRLS с дальностью 80 километров. Ракетами дальностью 150 километров мы будем покрывать всю оккупированную территорию до российских границ,

– заявил Мусиенко.

Также мы будем доставать до полуночи оккупированного Крыма. "А дальше – по решению командования мы будем использовать их для тех мер, которые будут наиболее целесообразными на определенных направлениях", – добавил он.

По его мнению, в первую очередь ВСУ этими ракетами будут уничтожать склады с боеприпасами оккупантов, центров управления войсками в тылах оккупированных территорий и срыв логистики россиян.

Мусиенко о поставках оружия и возможном наступлении России: видео



Украина может получить бомбы GLSDB на 150 километров: что это за оружие