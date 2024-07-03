Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что в сети распространялись фото якобы больших очередей на въезд в Крым. Впрочем пропуск автомобилей могли сознательно задержать, чтобы оккупационная власть получила выгодные кадры.

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Курортный сезон не удался

Оккупанты сообщают, что в 2024 году отдыхать на полуостров якобы приехало больше людей. Впрочем, как известно, движение по Крымскому мосту часто перекрывают, поэтому россияне могли просто подождать, когда образуется большая очередь.

Россияне очень "интересно" считают. Каждого человека, въехавшего и выехавшего из Крыма они считают туристом, чтобы так получить более высокие показатели. Но несмотря на это местные просят деньги из бюджета, потому что сезон не очень,

– заметил Борис Тизенгаузен.

К тому же на кадрах видно, что вблизи Бельбека, где есть аэродром, отдыхать никто не хочет. Все помнят случаи “хлопка”, который там случался. То же касается и других туристических мест.